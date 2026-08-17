भारतीय गाने पर पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने लहराया अपने मुल्क का झंडा, देखकर भारतीयों ने पाकिस्तान पर किए मजेदार कमेंट

Pakistani Actress On Indian Song: पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर देश के आम लोगों के साथ फिल्म और टीवी जगत से जुड़े सितारों ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर आजादी का जश्न मनाया। हालांकि, पाकिस्तानी अभिनेत्रियों का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग ही बहस शुरू हो गई।