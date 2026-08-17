‘जिन्ना से बड़ा भारतीय मुस्लिमों का दुश्मन कौन?’ जावेद अख्तर ने बंटवारे पर पूछा सवाल, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी पर फूटा था गुस्सा

इस टिप्पणी पर जावेद अख्तर ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वाले की टिप्पणी से ही ये साफ हो गया कि वो उनके बारे में कितना कम जानता है। साथ ही उन्होंने यूजर की भाषा और टिप्पणी के स्तर पर भी निशाना साधा। इसके अलावा एक और यूजर के सवाल पर जावेद अख्तर ने कहा, 'वाह!! आपके कायद-ए-आजम ने सही या गलत, यह मान लिया था कि विभाजित भारत में मुसलमान सुरक्षित स्थिति में नहीं रहेंगे। इसके बावजूद उन्होंने भारत के विभाजन पर जोर दिया। भारतीय मुसलमानों का जिन्ना से बड़ा दुश्मन और कौन हो सकता है?'