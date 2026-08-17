‘ये शक्तिमान नहीं बुद्धिहीन है’, मुकेश खन्ना के ‘जन गण मन’ को हटाकर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाने की मांग पर भड़के लोग

‘वंदे मातरम’ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे सार्वजनिक रूप से गाया था। वहीं, ‘जन गण मन’ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। दोनों ही रचनाओं का भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है।