करोड़ों में खेल गए शाहिद कपूर! नई फिल्म के लिए मांगी ऐसी ‘भारी’ कीमत कि प्रोड्यूसर्स के छूटे पसीने

Film O’Romeo Cast: जब भी बॉलीवुड में सीनियर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और सुपरस्टार शाहिद कपूर की जोड़ी साथ आती है, तो पर्दे पर कुछ जादुई और यादगार देखने को मिलता है। बता दें, 'कमीने' और 'हैदर' जैसी बेहतरीन फिल्मों के बाद अब ये जोड़ी "ओ रोमियो" (O Romeo) के साथ वापसी कर रही है। अब फिल्म का टीजर और ट्रेलर पहले ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में फिल्म की स्टारकास्ट को मिली मोटी फीस की हो रही है। तो आइए जानते हैं शाहिद कपूर से लेकर नाना पाटेकर तक, इस फिल्म के लिए कौन-से स्टार्स ने कितनी फीस वसूली है।