तमिलनाडु में पहली बार खुदाई में 2,500 साल पुराना सीढ़ीदार कुआं मिला, संगम युग से संबंधित

संगम काल की निर्माण शैली के अनुरूप बने इस कुएं में पत्थर की सीढ़ियाँ और ईंटों की दीवारें मिली हैं। सीढ़ियों पर घिसाव के निशान भी मिले हैं जिससे लगता है कि प्राचीन काल में लोग इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते थे। कुएं के अंदर ऊंचे जल स्तर के संकेत मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मियों में यह स्थानीय लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत रहा होगा। अभी तक इसकी गहराई दो मीटर तक ही खोदी गई है, लेकिन आगे और खुदाई से पूरी जानकारी मिल सकती है।