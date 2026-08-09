रांची में JPSC-JSSC छात्रों के प्रोटेस्ट में पहुंचे पीयूष मिश्रा, ‘एक बगल में चांद होगा…’ गाकर बढ़ाया हौसला

पीयूष मिश्रा (फाइल फोटो - आईएएनएस)
Piyush Mishra Joins Jharkhand Students Protest: झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा का भी समर्थन मिला है। पीयूष मिश्रा रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे, जहां JPSC-JSSC अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनके आंदोलन का समर्थन किया।
पीयूष मिश्रा ने छात्रों के बीच अपना पॉपुलर सांग 'इक बगल में चांद होगा, इक बगल में रोटियां' गाया। उनके सांग पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी उत्साह दिखाया। इस दौरान उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया और उनकी मांगों पर सरकार से जल्द विचार करने की अपील की है।
पीयूष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से कहा कि राज्य सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़े रहने की बात भी कही।
अभिनेता ने कहा कि उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और उनकी तरफ से छात्रों की मदद के लिए जो भी संभव होगा वह किया जाएगा। उन्होंने इस आंदोलन को बिना राजनीतिक दखल के जारी रखने के लिए प्रदर्शनकारियों की सराहना भी की है।
रांची में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों का यह आंदोलन करीब दो सप्ताह से जारी है। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
पीयूष मिश्रा ने दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची में चल रहे प्रदर्शन को भी एक ही संदर्भ में देखने की बात कही। उनका कहना था कि दिल्ली के प्रदर्शन में देशभर के युवा शामिल हुए थे और झारखंड भी इसी देश का हिस्सा है। इसलिए रांची के छात्रों के आंदोलन को अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
आंदोलन 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राज्य सरकार और पांच छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई लेकिन इससे गतिरोध खत्म नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर रविवार तक उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला तो वे 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। आंदोलन से जुड़े एक नेता ने कहा कि पीयूष मिश्रा के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से छात्रों को नया हौसला मिला है।
पीयूष मिश्रा के पहुंचने और छात्रों के बीच सांग गाने से आंदोलन को सांस्कृतिक समर्थन भी मिला है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने उनके समर्थन के लिए आभार जताया है।
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