रांची में JPSC-JSSC छात्रों के प्रोटेस्ट में पहुंचे पीयूष मिश्रा, ‘एक बगल में चांद होगा…’ गाकर बढ़ाया हौसला

आंदोलन 15वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राज्य सरकार और पांच छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई लेकिन इससे गतिरोध खत्म नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर रविवार तक उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला तो वे 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। आंदोलन से जुड़े एक नेता ने कहा कि पीयूष मिश्रा के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से छात्रों को नया हौसला मिला है।