Rahul Gandhi ने फिर से दिल्ली में पैलेट गन चलने पर गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब, बोले-पीएम नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे

Rahul Gandhi Statement On Amit Shah: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और पैलेट चलाए जाने के बावजूद 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।