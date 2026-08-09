10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Rahul Gandhi ने फिर से दिल्ली में पैलेट गन चलने पर गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब, बोले-पीएम नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। प्रयागराज में भी उन्होंने युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 09, 2026

Rahul Gandhi news

राहुल गांधी(फोटो-IANS)

Rahul Gandhi Statement On Amit Shah: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और पैलेट चलाए जाने के बावजूद 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

राहुल गांधी ने यह बयान प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने के एक दिन बाद दिया। शनिवार को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हजारों युवाओं और छात्रों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया।

'अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा'

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रयागराज में मिले एक छात्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्र ने उनसे कहा 'अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा।' राहुल के मुताबिक, छात्र ने सालों तक तैयारी की, परिवार ने उसकी पढ़ाई के लिए जमीन बेची और माता-पिता पर कर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली।

राहुल गांधी ने कहा कि यह उस छात्र की हार नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से जवाबदेही मांगना बंद नहीं किया जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि राजधानी की सड़कों पर छात्रों पर लाठी और पैलेट चलाए गए, लेकिन गृह मंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

राहुल बोले- 'जवाब देना ही पड़ेगा'

राहुल गांधी ने कहा कि घटना के 13 दिन बाद भी गृह मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी माफी मांगने के बजाय 'क्षमा' बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। उन्होंने छात्रों को देश की रोशनी बताते हुए कहा कि वह पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं।

प्रयागराज में युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा

इससे पहले शनिवार को प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश के युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत के 40 करोड़ युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनकी क्षमता के सामने अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी फीकी पड़ जाती हैं।

राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी युवा आबादी है। उनके मुताबिक, देश के करोड़ों युवाओं में 21वीं सदी में भारत को वैश्विक मंच पर आगे ले जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में अपार बुद्धि, कल्पनाशीलता और क्षमता है और यही युवा भारत के भविष्य को आकार देंगे।

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

ये भी पढ़ें
amarinder singh punjab congress

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 03:34 pm

Published on:

09 Aug 2026 03:27 pm

Hindi News / National News / Rahul Gandhi ने फिर से दिल्ली में पैलेट गन चलने पर गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब, बोले-पीएम नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नरसिम्हा राव सरकार के मंत्री थे फूलन देवी की जान के दुश्मन! क्यों धर्म बदलना चाहती थीं दस्यु सुंदरी?

PHOOLAN DEVI
राष्ट्रीय

‘छात्रों की मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे’, JPSC-JSSC आंदोलन के समर्थन में रांची पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी

JPSC JSSC Protest, JPSC JSSC Student Protest, JSSC CGL, JPSC Exam, JSSC Exam, Jharkhand Student Protest, Cockroach Janta Party, CJP Ranchi,
राष्ट्रीय

मानसून का बदला मिजाज! दिल्ली में भारी बारिश से जलभराव, कई राज्यों में सूखे जैसे हालात

weather
राष्ट्रीय

Delimitation Bill: लोकसभा सीटें बढ़ाने पर कार्ति चिदंबरम की चेतावनी, बोले- इससे बढ़ेगा उत्तर-दक्षिण का राजनीतिक अंतर

Karti Chidambaram news
राष्ट्रीय

West Bengal politics: भाजपा में शामिल हो रहे तृणमूल नेताओं को चेतावनी, वसूली की तो अंडा पड़ेगा

BJP egg therapy warning
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.