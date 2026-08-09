Rahul Gandhi ने फिर से दिल्ली में पैलेट गन चलने पर गृह मंत्री अमित शाह से मांगा जवाब, बोले-पीएम नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे

राहुल गांधी(फोटो-IANS)
Rahul Gandhi Statement On Amit Shah: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में पैलेट गन चलाए जाने के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और पैलेट चलाए जाने के बावजूद 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
राहुल गांधी ने यह बयान प्रयागराज में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने के एक दिन बाद दिया। शनिवार को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हजारों युवाओं और छात्रों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रयागराज में मिले एक छात्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्र ने उनसे कहा 'अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा।' राहुल के मुताबिक, छात्र ने सालों तक तैयारी की, परिवार ने उसकी पढ़ाई के लिए जमीन बेची और माता-पिता पर कर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली।
राहुल गांधी ने कहा कि यह उस छात्र की हार नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से जवाबदेही मांगना बंद नहीं किया जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि राजधानी की सड़कों पर छात्रों पर लाठी और पैलेट चलाए गए, लेकिन गृह मंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
राहुल गांधी ने कहा कि घटना के 13 दिन बाद भी गृह मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी माफी मांगने के बजाय 'क्षमा' बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। उन्होंने छात्रों को देश की रोशनी बताते हुए कहा कि वह पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं।
इससे पहले शनिवार को प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश के युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत के 40 करोड़ युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनकी क्षमता के सामने अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां भी फीकी पड़ जाती हैं।
राहुल गांधी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसकी युवा आबादी है। उनके मुताबिक, देश के करोड़ों युवाओं में 21वीं सदी में भारत को वैश्विक मंच पर आगे ले जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में अपार बुद्धि, कल्पनाशीलता और क्षमता है और यही युवा भारत के भविष्य को आकार देंगे।
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