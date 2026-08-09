सावन का सत्कार : नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में भगवान शिव की करीब 25 मीटर ऊंची मूर्ति करती है यात्रियों को आकर्षित

नागेश्वर से जुड़ी एक अन्य कथा में बालखिल्य ऋषियों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषियों ने दारुकावन में लंबे समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव उनके सामने एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। इस दौरान ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पृथ्वी पर गिरने से तीनों लोकों में कंपन होने लगा। बाद में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पृथ्वी को विनाश से बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और दारुकावन में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया।