गुजरात में सीजन की 70 फीसदी बारिश, अब तक 25 इंच बरसा मानसून

ऐसे में यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है।राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार इस बार भी मानसून असमान बना हुआ है। दक्षिण गुजरात में सबसे अधिक 96.96 फीसदी बारिश दर्ज की गई है। यह क्षेत्र सामान्य वर्षा के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसके विपरीत कच्छ में अब तक केवल 29.05 फीसदी बारिश हुई है, जो राज्य में सबसे कम है। पूर्व-मध्य गुजरात में 67.05, सौराष्ट्र में 54.58 तथा उत्तर गुजरात में 51.39 फीसदी वर्षा दर्ज की गई है।