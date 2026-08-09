Gujarat: इंसानों पर हमला करने वाले शेरों के लिए आंबरडी सफारी पार्क में बनेगा विशेष प्रतिबंधित क्षेत्र

Ahmedabad. एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गुजरात में इंसानों पर शेरों के हमले की सामने आ रहीं घटनाओं को देखते हुए राज्य के वन विभाग ने अहम पहल की है। इंसानों पर हमला करने वाले शेरों को एक विशेष और प्रतिबंधित बाड़े में रखने का निर्णय किया है। वन विभाग ने इसके लिए अमरेली जिले के आंबरडी सफारी पार्क में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में एक विशेष प्रतिबंधित बाड़ा बनाने की घोषणा की है। इस जगह शेरों को उनके प्राकृतिक आवास का माहौल दिया जाएगा, आंबरडी सफारी पार्क भी गिर संरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित वन क्षेत्र है। बीते माह 11 जुलाई को जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर 12 वर्षीय बच्चे पर शेर के हमला करने की घटना सामने आई थी। हमला करने वाले शेरों को चिन्हित कर उन्हें जूनागढ़ के सक्करबाग चिडि़याघर में रखा गया था।