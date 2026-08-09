बारिश ने लिया विराम तो शहर में बढ़ रहे वायरल बुखार के मरीज

विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले चार दिनों में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं।अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि जुलाई में 574 वयस्क वायरल संक्रमण के चलते अस्पताल पहुंचे, जबकि अगस्त के शुरुआती आठ दिनों में ही इसके 153 मरीज दर्ज हो चुके हैं। यदि यही रफ्तार बनी रही तो अगस्त में भी मरीजों की संख्या काफी अधिक रहने की संभावना है। बच्चों के आंकड़े भी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की पुष्टि करते हैं। जून में 79, जुलाई में 116 और अगस्त के पहले आठ दिनों में 39 बच्चों को वायरल संक्रमण के चलते अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया।