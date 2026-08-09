Ahmedabad: आनंदनगर में युवती से दुष्कर्म, आरोपी सिक्युरिटी गार्ड गिरफ्तार

आरोप है कि सिक्युरिटी गार्ड ने युवती का तार से गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी छत का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। वह युवती का मोबाइल फोन भी ले जाता है। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बाहर निकाला। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीडि़ता को जरूरी चिकित्सकीय उपचार दिलाया और चिकित्सकीय जांच कराई। मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश को 10 से ज्यादा टीमें बनाई गईं। टीमों ने घटनास्थल और आरोपी के संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस हेबतपुर के पास से आरोपी सिक्युरिटी गार्ड धरमसिंह को पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल हो ऐसी कोशिश की जाएगी।