India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, सिर्फ 1-2% मसौदा बाकी: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि लोग पूछते हैं कि इस समझौते में इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि इसको लेकर करीब डेढ साल से बात चल रही है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप लेने में करीब 20 साल लगे थे। ऐसे में भारत-अमेरिका समझौता कहीं अधिक तेज़ी से आगे बढ़ा है।