‘अपनी हदें पर मत करो, मिलिट्री एक्शन के लिए मजबूर मत करो’, ईरान ने बहरीन को दी खुलम खुला चेतावनी

हालांकि अब दोनों पक्ष फिलहाल सैन्य गतिविधियां रोकने पर सहमत हैं। वार्ता जारी रखने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। इनमें ईरान की जमी हुई वित्तीय संपत्तियों तक पहुंच और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही से जुड़े नियम शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत सफल रहती है तो क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। लेकिन यदि मतभेद बने रहे तो वेस्ट एशिया में हालात फिर से गंभीर हो सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है।