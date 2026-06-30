30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Venezuela Earthquake: मरने वालों की संख्या 1,719 पहुंची, हजारों लापता, राहत कार्य तेज, संयुक्त राष्ट्र ने भेजे 10 हजार बॉडी बैग

Venezuela Earthquake News: वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है। 5,034 लोग घायल हैं और हजारों अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 10 हजार बॉडी बैग भेजने की घोषणा की है, जबकि 24 देशों से राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 30, 2026

Venezuela Earthquake News

Venezuela Earthquake: मरने वालों की संख्या 1700 पार(फोटो-X/@nugupromoter)

Venezuela Earthquake Death Toll: वेनेजुएला में पांच दिन पहले आए विनाशकारी भूकंपों के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,719 हो गई है, जबकि 5,034 लोग घायल हैं और हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन आफ्टरशॉक और क्षतिग्रस्त इमारतों के कारण अभियान में मुश्किलें आ रही हैं।

पांच दिन बाद भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि अब तक कम से कम 1,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,034 लोग घायल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप बुधवार शाम आए थे। इनके झटके पड़ोसी देश कोलंबिया में भी महसूस किए गए। यह पिछले एक सदी में वेनेजुएला में आया सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है।

आफ्टरशॉक ने बढ़ाई चिंता

सोमवार सुबह स्थानीय समयानुसार करीब 7 बजे 4.6 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार इस आफ्टरशॉक ने पहले से क्षतिग्रस्त सैकड़ों इमारतों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भूकंप से 774 इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिनमें 189 पूरी तरह ढह गईं।

24 देशों से पहुंची राहत सामग्री

अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बताया कि अब तक 24 देशों ने वेनेजुएला को 521 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ ही मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए 86 खोजी कुत्तों की टीमें और 2,700 से अधिक राहत एवं बचावकर्मी भेजे गए हैं। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी सहायता राशि दोगुनी करते हुए 150 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 मिलियन डॉलर कर दी है।

संयुक्त राष्ट्र ने भेजे 10 हजार बॉडी बैग


संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए संगठन ने वेनेजुएला के लिए 10,000 बॉडी बैग उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक जियानलुका रैम्पोला डेल टिंडारो ने कहा कि यह एक संभावित अनुमान को ध्यान में रखकर की गई तैयारी है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतिम मृतक संख्या इससे कम रहेगी।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को भारत ने बताया गलत, बोले-‘पाक की यह खुली आक्रामकता है’

ये भी पढ़ें
PAK Air Strike

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jun 2026 05:19 am

Hindi News / World / Venezuela Earthquake: मरने वालों की संख्या 1,719 पहुंची, हजारों लापता, राहत कार्य तेज, संयुक्त राष्ट्र ने भेजे 10 हजार बॉडी बैग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘अपनी हदें पर मत करो, मिलिट्री एक्शन के लिए मजबूर मत करो’, ईरान ने बहरीन को दी खुलम खुला चेतावनी

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei
विदेश

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका, यौन दुर्व्यहार के लिए चुकाने होने 5 मिलियन डॉलर

White housr News
विदेश

जर्मनी के स्टेडे शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार

Germany Shooting
विदेश

Russia-Europe Clash: अगले 3 साल में नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है रूस, भनक लगते ही यूरोप भी अलर्ट

Vladimir Putin
विदेश

ईरान के राष्ट्रपति का दावा, कतर से मिलेंगे 6 अरब डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप बोले- ’10 सेंट भी नहीं मिलेगा’

Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.