Venezuela Earthquake: मरने वालों की संख्या 1,719 पहुंची, हजारों लापता, राहत कार्य तेज, संयुक्त राष्ट्र ने भेजे 10 हजार बॉडी बैग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने सोमवार को बताया कि अब तक कम से कम 1,719 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,034 लोग घायल हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप बुधवार शाम आए थे। इनके झटके पड़ोसी देश कोलंबिया में भी महसूस किए गए। यह पिछले एक सदी में वेनेजुएला में आया सबसे विनाशकारी भूकंप माना जा रहा है।