डोनाल्ड ट्रंप का दावा – ‘ईरान की रिक्वेस्ट पर दोहा में होगी मीटिंग’, ईरानी सरकार ने किया खंडन

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच शांति समझौता (Iran-US Peace Deal) होने के बाद लग रहा था कि दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक हो गया है और अब स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में अब कतर (Qatar) के दोहा (Doha) में दोनों देशों के बीच फिर से मीटिंग तय की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि यह मीटिंग ईरान की रिक्वेस्ट पर हो रही है, जिस पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।