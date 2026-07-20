खूबसूरती भी, सेफ्टी भी! सनस्क्रीन की सफेद परत से परमानेंट छुट्टी, Materials Science ने बदला स्किन केयर का अंदाज़

Dermatologists: आमतौर पर स्किन एक्सपर्ट (Dermatologists) सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों से बचने के लिए रोजाना सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं। सूरज की ये किरणें स्किन कैंसर की मुख्य वजह बनती हैं। इन खतरों के बावजूद, बहुत से लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाजार में मिलने वाले जिंक ऑक्साइड युक्त मिनरल सनस्क्रीन को लगाने के बाद स्किन पर एक सफेद या ग्रे रंग की परत (White Cast) जम जाती है, जो देखने में चॉक जैसी लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया - लॉस एंजिल्स (UCLA) के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा तरीका खोजा है। उन्होंने सनस्क्रीन में कोई नया कैमिकल मिलाने के बजाय, पहले से इस्तेमाल हो रहे जिंक ऑक्साइड के कणों (Particles) के भौतिक आकार (Physical Shape) को ही बदल दिया।