Tenant Lpg Gas Connection Rules : किराए के मकान में रहते हैं? जानिए कैसे मिलेगा गैस कनेक्शन, क्या हैं नियम

कुल मिलाकर एक नए सिंगल सिलेंडर कनेक्शन पर शुरुआती खर्च मोटे तौर पर ₹2,500 से ₹4,000 के बीच बैठ सकता है (डबल सिलेंडर कनेक्शन पर यह ज़्यादा होगा)। सबसे अहम बात सिलेंडर और रेगुलेटर की सुरक्षा जमा राशि पूरी तरह रिफंडेबल होती है, यानी जब आप कनेक्शन सरेंडर करते हैं तो यह पैसा वापस मिल जाता है (उपकरण को नुकसान न हुआ हो तो)। सही और अपडेटेड कीमत जानने के लिए अपनी नजदीकी एजेंसी से जरूर पुष्टि करें, क्योंकि दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं।