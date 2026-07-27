AI Delhi Traffic Control : दिल्ली में एआई से ट्रैफिक जाम में 33% की कमी, प्रोजेक्ट संगम से बदल रही सड़क की तस्वीर

दिल्ली में एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन की शुरुआती सफलता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में तकनीक शहरी परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल बना सकती है। हालांकि द्वारका मोड़, सराय काले खां, मुकरबा चौक और भावभूति मार्ग जैसे कुछ संवेदनशील इलाकों में चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, लेकिन डेटा आधारित निर्णय, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, डिजिटल प्रवर्तन और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से राजधानी को जाम-मुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर इस मॉडल को लगातार बेहतर किया गया और अन्य महानगरों में भी लागू किया गया, तो भारत के शहरी यातायात प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।