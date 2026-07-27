राजस्थानी मानसून थाली: बाजरा, कैर-सांगरी और घेवर… जानिए बारिश में यहां क्या-क्या खाते हैं लोग

मानसून के आगमन के साथ ही राजस्थान में बाजरे की बुआई शुरू हो जाती है - आमतौर पर जुलाई के पहले पखवाड़े में, यानी 1 से 15 जुलाई के बीच। यह टाइमिंग कोई संयोग नहीं; बाजरा एक खरीफ फसल है, जिसे बढ़ने के लिए ठीक उतनी ही नमी चाहिए जितनी मानसून की पहली बारिशें देती हैं। रेतीली मिट्टी और कम पानी वाले इलाकों में भी यह फसल अच्छी तरह टिक जाती है, यही वजह है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है।