आपका बच्चा AI का इस्तेमाल कर रहा है? माता-पिता के लिए 7 जरूरी सवाल और उनके जवाब

UNICEF ने दिसंबर 2025 में जारी "Guidance on AI and Children (Version 3.0)" में बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए AI के सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार उपयोग पर विस्तृत सिफारिशें दी हैं। वहीं शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि AI बच्चों के लिए उपयोगी उपकरण बन सकता है, लेकिन इसकी सीमाओं और जोखिमों को समझना उतना ही जरूरी है।