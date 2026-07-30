आयुर्वेद चिकित्सा पर भारतीयों को कितना भरोसा, रिसर्च और सरकारी आंकड़े हैं चौंकाने वाले!

आयुष सर्वे (2022–23) के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 95% और शहरी क्षेत्रों में 96% लोग आयुष प्रणाली से परिचित हैं। इनमें से लगभग 46% ग्रामीण और 53% शहरी लोग पिछले एक वर्ष में आयुष का उपयोग किसी न किसी रूप में कर चुके हैं, और इनमें सबसे अधिक उपयोग आयुर्वेद का हुआ है। यह दर्शाता है कि आयुर्वेद आज भी आम लोगों की जीवनशैली में गहराई से जुड़ा हुआ है।