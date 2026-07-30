आयुर्वेद चिकित्सा पर भारतीयों को कितना भरोसा, रिसर्च और सरकारी आंकड़े हैं चौंकाने वाले!

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो यह केवल सदियों पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि आज भी अनेक लोगों के लिए स्वास्थ्य का भरोसेमंद साधन है। हालिया शोध और सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि आयुर्वेद न केवल सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, बल्कि इसके कई पहलू वैज्ञानिक अध्ययन और क्लिनिकल परीक्षणों से भी प्रमाणित हैं।
आयुष सर्वे (2022–23) के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 95% और शहरी क्षेत्रों में 96% लोग आयुष प्रणाली से परिचित हैं। इनमें से लगभग 46% ग्रामीण और 53% शहरी लोग पिछले एक वर्ष में आयुष का उपयोग किसी न किसी रूप में कर चुके हैं, और इनमें सबसे अधिक उपयोग आयुर्वेद का हुआ है। यह दर्शाता है कि आयुर्वेद आज भी आम लोगों की जीवनशैली में गहराई से जुड़ा हुआ है।
सरकारी शोध संस्थान CCRAS (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences) ने कई क्लिनिकल अध्ययन पूरे किए हैं, जिनमें गठिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, रुमेटाइड आर्थराइटिस, मेनोपॉज सिंड्रोम और यहां तक कि COVID‑19 पर भी आयुर्वेदिक उपचारों का प्रभाव शामिल है। ये शोध दर्शाते हैं कि आयुर्वेद केवल पारंपरिक ज्ञान नहीं है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से भी जुड़ा हुआ है।
ICMR (Indian Council of Medical Research) द्वारा आयोजित एक मल्टीसेंट्रिक फेज‑III क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन (जैसे पुनर्नवामंडूर और द्राक्षावलेह) मध्यम आयरन‑डिफिशिएंसी एनीमिया में आयरन‑फोलिक एसिड सप्लीमेंट के बराबर प्रभावी थे। इस अध्ययन में लगभग 4,000 गैर‑गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया था। यह एक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है कि कुछ आयुर्वेदिक उपचार आधुनिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं।
एक अन्य अध्ययन में AIIMS और CCRAS ने 96 डिस्लिपिडेमिया (रक्त में वसा की अधिकता) वाले मरीजों पर अर्जुन चूर्ण और आरोग्यवर्धिनी वटी का परीक्षण किया। इसमें पाया गया कि आयुर्वेदिक उपचार समूह में लाभ की दर अधिक थी - यह एक सकारात्मक संकेत है कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ वसा संबंधी समस्याओं में सहायक हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, एक व्यापक साहित्य समीक्षा (Systematic Review) में पाया गया कि भारत में आयुर्वेद और हर्बल दवाओं को अपनाने के पीछे मुख्य कारण “प्राकृतिक” और “साइड इफेक्ट्स नहीं” जैसी धारणा, पारिवारिक और सांस्कृतिक प्रभाव, तथा डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव है। आमतौर पर इनका उपयोग खांसी, सर्दी, त्वचा संबंधी समस्याओं और मधुमेह जैसे दीर्घकालिक रोगों में किया जाता है।
हालांकि, वैज्ञानिक समुदाय में यह भी चिंता है कि कई आयुर्वेदिक उत्पादों में भारी धातुएं (जैसे सीसा, पारा) हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अमेरिकी NCCIH ने चेतावनी दी है कि कुछ आयुर्वेदिक तैयारियों में ये धातुएँ खतरनाक मात्रा में पाई जा सकती हैं। इसलिए, सुरक्षित उपयोग के लिए गुणवत्ता और शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है।
आयुष मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आयुर्वेदिक उपचार कई पुरानी बीमारियों जैसे साइनसाइटिस, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अवसाद, अनिद्रा, पाचन विकार, अस्थमा, गठिया, पार्किंसंस आदि में प्रभावी हो सकते हैं। यह बताता है कि आयुर्वेद केवल एक उपचार पद्धति नहीं है, बल्कि जीवनशैली और स्वास्थ्य का एक समग्र दृष्टिकोण है।
एक अन्य रोचक अध्ययन, SAFE‑study, मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है—यह आयुर्वेदिक और एलोपैथिक उपचारों की तुलना करता है, विशेषकर अवसाद (Major Depressive Disorder) में। हालांकि यह अध्ययन अभी प्रोटोकॉल स्तर पर है, लेकिन यह दर्शाता है कि आयुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य में भी अपनी जगह बना रहा है।
इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि आयुर्वेद के कई पहलू वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, विशेषकर जब उन्हें आधुनिक क्लिनिकल परीक्षणों के माध्यम से परखा गया हो। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी आयुर्वेदिक उपचारों का वैज्ञानिक समर्थन समान रूप से मजबूत नहीं है। अतः उपयोग करते समय सावधानी आवश्यक है।
आगे का कदम: यदि आप आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं, तो प्रमाणित उत्पादों और योग्य चिकित्सक से सलाह लें। किसी भी गंभीर या पुरानी बीमारी के लिए, आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ संयोजन में ही उपयोग करें।
(मेडिकल डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार को अपनाने से पहले प्रमाणित चिकित्सक से सलाह अवश्य लें।)
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