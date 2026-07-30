‘AI इंसानों की जगह ले सकता है’, क्या हमें सचमुच चिंता करनी चाहिए?

भारत में भी AI की सीमाओं को लेकर गंभीर चिंताएं उठ रही हैं। UNESCO की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को AI से जुड़े जोखिमों और पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि क्या मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। साथ ही, भारत की एक संसदीय समिति ने मार्च 2026 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में AI को बड़े पैमाने पर लागू करने में तीन मुख्य बाधाएं हैं: सीमित कंप्यूटिंग संसाधन, कौशल की कमी और पर्याप्त डेटा का अभाव।