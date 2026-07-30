प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
आधुनिक जीवन में AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। यह तकनीक कई कार्यों को तेज और आसान बना रही है। लेकिन क्या इसके साथ कुछ सीमाएं और जोखिम भी जुड़े हैं, जिन पर हमें सचेत रहना चाहिए? आइए, ताजा शोध और रिपोर्टों की मदद से इस सवाल का उत्तर समझते हैं।
एक हालिया MIT अध्ययन में 272 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से पूछा गया कि अगले पांच वर्षों में AI से कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 20% संभावना है कि AI खतरनाक हथियारों का निर्माण कर सकता है या लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह आंकड़ा बताता है कि AI की क्षमताएं जितनी बढ़ रही हैं, उतनी ही उसके जोखिम-प्रबंधन की आवश्यकता भी बढ़ रही है।
साथ ही, Future of Life Institute की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की बड़ी AI कंपनियों ने अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर दिया है, जबकि उनके मॉडल और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। यानी, विकास के साथ सुरक्षा उपाय पीछे छूट रहे हैं।
AI की तकनीकी सीमाओं पर भी कई अध्ययन प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल AI सेंटर के अनुसार, AI “hallucinations” (गलत लेकिन आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर) दे सकता है, डेटा में मौजूद पक्षपात (bias) को बढ़ा सकता है, और नैतिक निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इसी तरह, स्वास्थ्य क्षेत्र में AI की सीमाओं को लेकर एक अमेरिकी एजेंसी ने बताया कि AI मॉडल अक्सर बिना स्पष्ट कारण बताए निर्णय लेते हैं, जिससे भरोसे और पारदर्शिता की समस्या खड़ी हो जाती है।
भारत में भी AI की सीमाओं को लेकर गंभीर चिंताएं उठ रही हैं। UNESCO की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को AI से जुड़े जोखिमों और पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि क्या मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। साथ ही, भारत की एक संसदीय समिति ने मार्च 2026 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में AI को बड़े पैमाने पर लागू करने में तीन मुख्य बाधाएं हैं: सीमित कंप्यूटिंग संसाधन, कौशल की कमी और पर्याप्त डेटा का अभाव।
इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि AI की सीमाएं केवल तकनीकी नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, कानूनी और संस्थागत भी हैं।
AI मॉडल डेटा में मौजूद पैटर्न से सीखते हैं, लेकिन वे उस जानकारी को वैसे नहीं समझते जैसे इंसान समझता है। वे अक्सर आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी दे सकते हैं (hallucination), और यदि डेटा में पूर्वाग्रह है तो वे उसे और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, AI के निर्णयों का तर्क स्पष्ट नहीं होता - यह एक “ब्लैक बॉक्स” की तरह काम करता है, जिससे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है।
भारत जैसे विविध समाज में, AI का संदर्भ समझने की क्षमता कम होना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, एक राय में कहा गया है कि AI में “causal reasoning” (कारण-परिणाम समझने की क्षमता) और संदर्भ समझने की कमी है, जो भारत जैसे बहुलतावादी समाज में निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न कर सकती है।
AI से जुड़े जोखिमों की व्यापकता को समझने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में 1,725 जोखिमों की सूची बनाई गई है, जो सात सामाजिक प्रभाव क्षेत्रों में फैली हुई है। इससे पता चलता है कि AI से जुड़े खतरे केवल तकनीकी नहीं, बल्कि समाज के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं।
इसके अलावा, AI से जुड़े हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। AI Incident Database के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच AI से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग में 50% की वृद्धि हुई है, और 2025 के पहले 10 महीनों में यह संख्या 2024 से भी अधिक हो गई है। इसका अर्थ है कि AI अब केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी गलतियां कर रहा है।
सबसे पहले, AI को एक “सहायक” समझें, “सुपर-मानव” नहीं। यह एक जूनियर टीम सदस्य की तरह है—तेज और मददगार, लेकिन संदर्भ और नैतिकता की समझ नहीं रखता।
दूसरा, AI के उत्तरों को हमेशा जांचें। विशेषकर जब निर्णय का असर लोगों पर हो—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पर—तो AI की सलाह को बिना समीक्षा के मान लेना जोखिम भरा हो सकता है।
तीसरा, भारत में AI को लागू करने से पहले हमें अपनी क्षमताओं को मजबूत करना होगा—जैसे बेहतर कंप्यूटिंग संसाधन, डेटा तैयार करना और लोगों को AI के बारे में समझाना।
अंत में, हमें AI के लिए मजबूत नियम और सुरक्षा उपाय बनाने होंगे। कंपनियों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं—सरकार और संस्थानों को मिलकर AI के लिए स्पष्ट नियम बनाना आवश्यक है।
ध्यान दें: AI की सीमाएं स्पष्ट हैं—गलत जानकारी, पक्षपात, पारदर्शिता की कमी, संदर्भ की समझ का अभाव और सुरक्षा जोखिम। लेकिन इन सीमाओं को जानकर हम AI का सुरक्षित और समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। अगला कदम यह है कि हम AI को एक जिम्मेदार साथी बनाएं, न कि एक अनियंत्रित शक्ति।
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