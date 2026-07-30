महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा: ऑनलाइन स्टॉकिंग, फ्रॉड और डीपफेक से कैसे बचें?

सरकार ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। CERT‑In (भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने "महिला रक्षा" नाम से एक जागरूकता पुस्तिका जारी की है, जो महिलाओं को साइबर सुरक्षा के सरल और प्रभावी उपाय बताती है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर "महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक" भी जारी की गई थी। इन दस्तावेजों में पासवर्ड सुरक्षा, सोशल मीडिया गोपनीयता, सुरक्षित ब्राउज़िंग जैसे विषय शामिल हैं।