15 अगस्त पर झारखंड में 26 कैदियों की आजादी और ‘ओपन जेल’ प्लान, जानिए क्यों है खास?

ओपन जेल खोलने की दिशा में भी कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रमंडलों में ओपन जेल खोलने के लिए भूमि चिह्नित करने और प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया। ओपन जेल में कैदियों को परिवार के साथ रहने, सुबह रोजगार के लिए बाहर जाने और शाम को लौटने की व्यवस्था होगी। हजारीबाग सेंट्रल जेल में इस तरह की व्यवस्था शुरू की जाएगी, हालांकि अभी भूमि उपलब्ध नहीं है; भूमि मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा।