साइबर फ्रॉड के बाद पहले 24 घंटे क्यों हैं सबसे अहम? पैसा फ्रीज कराने से लेकर वापसी तक सब कुछ समझिए

Cyber Fraud First 24 Hours : ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन इसी सुविधा के साथ साइबर ठगों का जाल भी तेजी से फैल रहा है। एक फर्जी लिंक, एक अनजान कॉल या ओटीपी साझा करने की छोटी-सी गलती आपके बैंक खाते को मिनटों में खाली कर सकती है। हर दिन देशभर में हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और कई बार घबराहट या जानकारी की कमी के कारण समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ठगे गए पैसे वापस मिल सकते हैं और नुकसान होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानिए 1930 हेल्पलाइन, साइबर क्राइम पोर्टल, बैंकिंग प्रक्रिया और पैसे रिकवर कराने के जरूरी नियमों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी।