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साइबर फ्रॉड के बाद पहले 24 घंटे क्यों हैं सबसे अहम? पैसा फ्रीज कराने से लेकर वापसी तक सब कुछ समझिए

Cyber Fraud First 24 Hours : ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर शुरुआती 24 घंटे क्यों अहम हैं? जानें 1930 हेल्पलाइन, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करने, खाता फ्रीज कराने और पैसा वापस पाने की पूरी प्रक्रिया।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 31, 2026

cyber fraud

Cyber Fraud First 24 Hours : साइबर फ्राड से कैसे बचें, PC-Patrika

Cyber Fraud First 24 Hours : ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना दिया है, लेकिन इसी सुविधा के साथ साइबर ठगों का जाल भी तेजी से फैल रहा है। एक फर्जी लिंक, एक अनजान कॉल या ओटीपी साझा करने की छोटी-सी गलती आपके बैंक खाते को मिनटों में खाली कर सकती है। हर दिन देशभर में हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और कई बार घबराहट या जानकारी की कमी के कारण समय पर कार्रवाई नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ठगे गए पैसे वापस मिल सकते हैं और नुकसान होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानिए 1930 हेल्पलाइन, साइबर क्राइम पोर्टल, बैंकिंग प्रक्रिया और पैसे रिकवर कराने के जरूरी नियमों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी।

सबसे पहले, 24 घंटे के भीतर क्या करें

साइबर ठगी के तुरंत बाद सबसे पहला कदम 1930 पर कॉल करना है। यह एक टोल-फ्री साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, जो वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं के लिए 24×7 उपलब्ध है और तुरंत कार्रवाई में मदद करती है। इसी समय, अपनी बैंक की फ्रॉड हेल्पलाइन पर भी तुरंत संपर्क करें और ट्रांजेक्शन आईडी, राशि, समय जैसी जानकारी साझा कर फंड को फ्रीज करने का अनुरोध करें। पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे-जैसे समय बीतता है, पैसा ट्रांसफर होकर कई खातों में बंट सकता है और वापस पाना मुश्किल हो जाता है।

पैसा वापस मिलने की संभावना

1930 पर समय रहते शिकायत दर्ज कराने पर बैंक खाते पर रोक (लियन) लगाने की व्यवस्था होती है, जिससे पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, समय पर रिपोर्ट करने पर औसतन 20–30% धनराशि वापस मिलने की संभावना होती है। यह आंकड़ा हर मामले में लागू नहीं होता, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि जितनी जल्दी कार्रवाई होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

1930 हेल्पलाइन क्या है?

1930 भारत सरकार की एक टोल-फ्री हेल्पलाइन है, जिसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) संचालित करता है। यह वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए है। इसे पहले 155260 नंबर के रूप में 2020 में शुरू किया गया था, और 2021 में इसे 1930 में बदल दिया गया ताकि याद रखना आसान हो जाए। यह हेल्पलाइन National Cyber Crime Reporting Portal (cybercrime.gov.in) से जुड़ी है और शिकायतों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस तक पहुंचाने में मदद करती है।

National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत कैसे करें?

शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले cybercrime.gov.in पर जाएं। वहां तीन श्रेणियां मिलेंगी: Women/Children Related Crime, Financial Fraud और Other Cyber Crime। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से करें।

  • पोर्टल पर पंजीकरण करें या लॉगिन करें।
  • घटना का विवरण (कम से कम 200 अक्षर), तारीख, समय, स्थान दर्ज करें।
  • पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि) और अन्य सबूत (स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शन स्लिप) अपलोड करें।
  • सबमिट करने पर आपको एक शिकायत आईडी मिलेगी, जिससे आप बाद में शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

बैंक को कब सूचना दें?

जैसे ही धोखाधड़ी का पता चले, तुरंत बैंक की फ्रॉड हेल्पलाइन पर कॉल करें। शिकायत दर्ज कराने के साथ ही बैंक को ट्रांजेक्शन आईडी, राशि, समय और प्राप्तकर्ता का विवरण दें, ताकि बैंक खाते को फ्रीज या रोकने की कार्रवाई शुरू हो सके। यह कदम पहले 24 घंटे के भीतर सबसे प्रभावी होता है।

कौन-कौन से सबूत रखें?

  • ट्रांजेक्शन आईडी या UTR नंबर
  • धोखाधड़ी की तारीख और समय
  • स्क्रीनशॉट, चैट, ईमेल, लिंक, रसीदें
  • प्राप्तकर्ता का बैंक खाता या UPI आईडी (यदि उपलब्ध हो)
  • पहचान पत्र की प्रति (आधार, पैन आदि)ये सबूत शिकायत दर्ज करने और बैंक/पुलिस को कार्रवाई के लिए आवश्यक होते हैं।

पैसा फ्रीज कैसे होता है?

1930 पर रिपोर्ट करने से संबंधित बैंक को सूचना भेजी जाती है, जिससे बैंक उस खाते पर रोक (लियन) लगा सकता है। यह रोक तब तक रहती है जब तक पुलिस या बैंक आगे की जांच पूरी नहीं कर लेते। हालांकि, National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) या I4C स्वयं बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकते; यह कार्रवाई संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस और बैंक की जिम्मेदारी होती है।

कब तक शिकायत करना सबसे प्रभावी है?

जितनी जल्दी शिकायत दर्ज हो, उतना बेहतर आदर्श रूप से पहले कुछ घंटों के भीतर, और अधिकतम पहले 24 घंटों में। इसी समय सीमा में शिकायत दर्ज कराने पर पैसा फ्रीज होने और वापस मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। जैसे-जैसे समय बीतता है, पैसा ट्रांसफर होकर कई खातों में बंट सकता है, जिससे रिकवरी उतनी ही मुश्किल होती जाती है।

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Updated on:

31 Jul 2026 12:31 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / Patrika+ / साइबर फ्रॉड के बाद पहले 24 घंटे क्यों हैं सबसे अहम? पैसा फ्रीज कराने से लेकर वापसी तक सब कुछ समझिए

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