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Level Up Your Friendship: 10 मस्ट-हैव स्मार्ट वेयरएबल्स जो इस फ्रेंडशिप डे आपके बेस्ट फ्रेंड को आएंगे बेहद पसंद

इस फ्रेंडशिप डे अपने बेस्ट फ्रेंड को दें स्मार्ट सरप्राइज! जानिए 10 बेहतरीन वेयरएबल्स (स्मार्टवॉच, स्मार्ट रिंग, फिटनेस बैंड्स) जो आपकी दोस्ती और सेहत दोनों को Level Up करेंगे।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 01, 2026

Friendship day

दोस्ती का Level Up गिफ़्ट! (AI)

हर साल फ्रेंडशिप डे (मित्रता दिवस) पर हम अपने सबसे प्यारे दोस्तों को यह अहसास कराने की कोशिश करते हैं कि वे हमारी जिंदगी में कितने खास हैं। सालों से कार्ड्स, चॉकलेट्स, या शो-पीस देने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन आधुनिक समय में जब हमारे दोस्तों की जिंदगी भागदौड़ और फिटनेस गोल से भरी हुई है, तो पारंपरिक उपहारों की जगह 'स्मार्ट गैजेट्स और वेयरएबल्स' ने ले ली है। इस फ्रेंडशिप डे पर अपनी दोस्ती को एक कदम और आगे बढ़ाएं (Level Up) और अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई ऐसा तोहफा दें जो न केवल स्टाइलिश हो, बल्कि उनकी सेहत, फिटनेस और रोजाना की जिंदगी को भी आसान बनाए। यहाँ 10 ऐसे वेयरएबल्स की पूरी लिस्ट दी गई है जो आपके बेस्टी के लिए एकदम सही गिफ़्ट साबित होंगे।

10 बेहतरीन स्मार्ट वेयरएबल गिफ़्ट ऑप्शंस

बजट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच (Budget Smartwatch) : अगर आपका दोस्त कॉलेज या ऑफिस की भागदौड़ में रहता है, तो Fire-Boltt या Fastrack जैसी बजट स्मार्टवॉच एक शानदार विकल्प हैं। बड़ी HD स्क्रीन, ब्लूटूथ कॉलिंग, और ट्रेंडी सिलिकॉन स्ट्रैप्स के साथ यह दैनिक कार्यों को बहुत आसान बनाती हैं।

प्रीमियम स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच (Samsung Galaxy Watch) : अगर आपका दोस्त टेक-फ्रीक है और एडवांस्ड गैजेट्स का शौकीन है, तो Wear OS वाली प्रीमियम स्मार्टवॉच बेस्ट गिफ़्ट है। इसमें बॉडी कंपोजिशन (BMI), ECG ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और गूगल ऐप्स का पूरा सपोर्ट मिलता है।

स्मार्ट रिंग (Smart Ring ) : आजकल स्मार्ट रिंग (जैसे boAt Smart Ring या Ultrahuman) काफी ट्रेंड में हैं। यह उन दोस्तों के लिए परफेक्ट गिफ़्ट है जो कलाई पर भारी घड़ी नहीं पहनना चाहते। यह उंगली में पहनकर ही हार्ट रेट, स्लीप पैटर्न और बॉडी टेम्परेचर को सटीकता से ट्रैक करती है।

स्लिम फिटनेस बैंड (Fitness Band) : Samsung Galaxy Fit3 या Mi Band जैसे फिटनेस बैंड उन दोस्तों के लिए मुफ़ीद हैं जो भारी घड़ियों की जगह हल्का बैंड पसंद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत 10 से 13 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ होती है।

24/7 ऑल-डे हेल्थ ट्रैकर (Fitbit) : जो दोस्त अपनी सेहत और एक्टिविटी को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, उनके लिए फिटबिट (Fitbit) का स्लिम ट्रैकर बेहतरीन गिफ़्ट है। यह 24 घंटे हार्ट रेट और एक्टिव जोन मिनट्स को ट्रैक करके सटीक रिपोर्ट देता है।

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) ईयरबड्स : संगीत के शौकीन दोस्त के लिए ट्रूली वायरलेस (TWS) ईयरबड्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग और एंबियंट नॉइज कैंसिलेशन के साथ यह वर्कआउट और ट्रैवल दोनों में उनका सच्चा साथी बनेगा।

स्पोर्ट्स वर्कआउट नेकबैंड : जिम और रनिंग करने वाले दोस्तों के लिए एर्गोनॉमिक नेकबैंड सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। यह दौड़ते समय गिरते नहीं हैं और फास्ट चार्जिंग व मैग्नेट लॉक फीचर्स के साथ आते हैं।

स्मार्ट ऑडियो सनग्लासेस (Smart Audio Glasses) : अगर आप कुछ अलग और अनोखा गिफ़्ट देना चाहते हैं, तो ब्लूटूथ ऑडियो सनग्लासेस चुनें। इनमें इन-बिल्ट स्पीकर्स होते हैं जिससे धूप का चश्मा पहने-पहने ही गाने सुने जा सकते हैं और कॉल्स अटेंड की जा सकती हैं।

जीपीएस रनिंग ट्रैकर वॉच : मैराथन, साइकिलिंग या आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद करने वाले बेस्टी के लिए इन-बिल्ट GPS वाली वॉच गिफ़्ट करें। यह बिना फोन के भी सटीक रूट ट्रैकिंग और डिस्टेंस कवरेज का हिसाब रखती है।

स्मार्ट पोस्चर करेक्टर वेयरएबल : दिनभर लैपटॉप पर बैठकर काम करने वाले दोस्त के लिए स्मार्ट पोस्चर ट्रैकर एक बेहद उपयोगी गिफ़्ट है। यह पीठ पर छोटा सा लगता है और गलत पोस्चर में बैठते ही वाइब्रेट करके सही पोजीशन की याद दिलाता है।

बेस्ट गिफ्ट चुनने की गाइड (Buying Guide)

अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए परफेक्ट स्मार्ट वेयरएबल चुनने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रखें:

  • उनकी जरूरत पहचानें: क्या उन्हें म्यूजिक पसंद है (ईयरबड्स), फिटनेस का शौक है (बैंड/वॉच), या वे सिर्फ एक स्टाइलिश एक्सेसरी चाहते हैं।
  • स्मार्टफोन कम्पैटिबिलिटी: सुनिश्चित करें कि जो डिवाइस आप ले रहे हैं वह उनके फोन (Android या iOS) के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाए।
  • बैटरी लाइफ: अगर आपका दोस्त बार-बार चार्ज करने से चिढ़ता है, तो लंबी बैटरी लाइफ वाला फिटनेस बैंड या स्मार्ट रिंग चुनें।

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Updated on:

01 Aug 2026 12:30 pm

Published on:

01 Aug 2026 12:30 pm

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