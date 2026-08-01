क्या आपने खाए हैं आम से बनने वाले ये 5 अनसुने व्यंजन? कई राज्यों का है अलग स्वाद

गुजरात में “मांगो कढ़ी” एक अनूठा व्यंजन है, जिसमें बेसन, दही, मसाले और मीठे पके आम के टुकड़े मिलाए जाते हैं - मीठा, नमकीन और खट्टा स्वाद का संगम। बंगाल और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में आम के फूलों से बनी “मैंगो ब्लॉसम चटनी” तैयार की जाती है - गुलाबी‑सफेद फूलों को अदरक और मिर्च के साथ पीसकर बनाई जाने वाली यह चटनी स्वाद में हल्की कड़वाहट और फूलों की खुशबू लिए होती है।