Paper Leak पर उबाल: झारखंड में भी दिखा जंतर-मंतर जैसा विरोध , देश में पिछले 3 साल में कितने पेपर लीक?

Paper Leak Protest: पेपर लीक अब सिर्फ किसी एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं रही, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। पिछले तीन साल (2024–2026) में NEET-UG 2024, SSC भर्ती विवाद, विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं और NEET-UG 2026 समेत कई बड़ी परीक्षाएं पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोपों से घिरीं हैं। यदि दायरा बढ़ाकर देखा जाए, तो 2015 से 2026 के बीच AIPMT, SSC CGL, CBSE कक्षा 12 अर्थशास्त्र, REET, NEET और अन्य भर्ती परीक्षाओं समेत दर्जनों बड़े विवाद सामने आए हैं, जिन्होंने करोड़ों अभ्यर्थियों का भरोसा हिला दिया है। इसी बढ़ते असंतोष के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद अब झारखंड में भी स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं। सवाल सिर्फ एक राज्य या एक परीक्षा का नहीं, बल्कि यह है कि आखिर बार-बार होने वाले पेपर लीक पर अब तक स्थायी रोक क्यों नहीं लग पा रही?