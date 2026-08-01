भूकंप से बचे… अब जानलेवा गर्मी से जंग, जापान में राहत अभियान के बीच ‘100° F तापमान’ में हीटस्ट्रोक का बढ़ता खतरा

Japan Earthquake Heatwave: जापान के क्यूशू क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि भीषण गर्मी ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। राहत शिविरों में 100°F (करीब 38°C) तक पहुंचते तापमान, पानी की कमी के कारण अब हीटस्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है। दोहरी प्राकृतिक आपदा ने हजारों विस्थापित लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। बचाव दल आफ्टरशॉक और तपती धूप के बीच लगातार काम कर रहे हैं, जबकि सरकार राहत शिविरों में ठंडक, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह घटना दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक आपदाएं अब अकेले नहीं आतीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी नई चुनौतियां राहत और आपदा प्रबंधन को पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना रही हैं।