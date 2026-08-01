फिटनेस ट्रैकर खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, उम्र के अनुसार चुनें सही तरीका

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन्स के अनुसार, शारीरिक गतिविधियों को ट्रेक करना हर उम्र में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनमें बच्चों में हड्डियों और दिमाग की सेहत, वयस्कों में हृदय, कैंसर और मधुमेह का जोखिम कम करना, और बुजुर्गों में गिरने से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य सुधारना शामिल है। ट्रैकिंग से हम यह जान सकते हैं कि हम WHO द्वारा सुझाए गए स्तर पर हैं या नहीं, जैसे 5–17 वर्ष के बच्चों को रोज कम से कम 60 मिनट मध्यम से तेज गतिविधि करनी चाहिए और 18–64 वर्ष के वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम या 75 मिनट तेज गतिविधि करनी चाहिए।