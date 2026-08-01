फिटनेस ट्रैकर खरीदने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, उम्र के अनुसार चुनें सही तरीका

Fitness Tracker: फिटनेस ट्रेकर खरीदने से पहलें जान लें ये जरूरी बातें। (Image: AI)
Fitness Tracker: हर उम्र में फिटनेस का मतलब अलग होता है, लेकिन ट्रैकिंग यानी अपनी गतिविधियों, नींद और स्वास्थ्य संकेतों को रिकॉर्ड करना हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए समझते हैं, फिटनेस ट्रैकिंग कैसे काम करती है, अलग-अलग उम्र में इसे कैसे अपनाएं, और क्या सावधानियां रखें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन्स के अनुसार, शारीरिक गतिविधियों को ट्रेक करना हर उम्र में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनमें बच्चों में हड्डियों और दिमाग की सेहत, वयस्कों में हृदय, कैंसर और मधुमेह का जोखिम कम करना, और बुजुर्गों में गिरने से बचाव और मानसिक स्वास्थ्य सुधारना शामिल है। ट्रैकिंग से हम यह जान सकते हैं कि हम WHO द्वारा सुझाए गए स्तर पर हैं या नहीं, जैसे 5–17 वर्ष के बच्चों को रोज कम से कम 60 मिनट मध्यम से तेज गतिविधि करनी चाहिए और 18–64 वर्ष के वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम या 75 मिनट तेज गतिविधि करनी चाहिए।
फिटनेस ट्रैकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो आपकी गतिविधियों, जैसे कदम, दिल की धड़कन, नींद और कभी-कभी रक्त ऑक्सीजन को मापता है और डेटा रिकॉर्ड करता है। यह डेटा ऐप या डिवाइस पर दिखता है और आपको अपनी प्रगति समझने में मदद करता है। हालांकि, ट्रैकर जरूरी नहीं है। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) बताता है कि फिटनेस ट्रैकर उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय रहने के लिए जरूरी नहीं हैं; शुरुआत में साधारण ट्रैकर या ऐप से भी काम चल सकता है।
बच्चे और किशोर (5–17 वर्ष)
इस उम्र में ट्रैकिंग का मकसद है गतिविधि को मजेदार बनाना, जैसे खेल, साइकिल चलाना, नाचना। ट्रैकर से कदम और एक्टिव मिनट्स देखना प्रेरक हो सकता है। WHO की गाइड कहती है कि 60 मिनट से अधिक गतिविधि और भी बेहतर है। ट्रैकर चुनते समय ध्यान दें कि वह आरामदायक हो और बच्चों को पहनने में मजा आए।
वयस्क (18–64 वर्ष)
यह उम्र काम, परिवार और जिम्मेदारियों से भरी होती है। ट्रैकर से आप सप्ताह में 150 मिनट गतिविधि या 75 मिनट तेज गतिविधि का लक्ष्य आसानी से देख सकते हैं। CDC सुझाव देता है कि काम के बीच पैदल चलना, सीढ़ियां लेना, या ऐप से प्रेरणा लेना मददगार होता है। ट्रैकर से नींद और दिल की धड़कन की जानकारी भी मिलती है, जो तनाव और रिकवरी समझने में मदद करती है।
बुजुर्ग (65+ वर्ष)
इस उम्र में संतुलन और गिरने से बचाव अहम होता है। WHO बताता है कि बुजुर्गों को वयस्कों जैसी ही गतिविधि करनी चाहिए, साथ ही सप्ताह में तीन या अधिक दिन संतुलन बढ़ाने वाली गतिविधियां करनी चाहिए। ट्रैकर से गतिविधि और नींद की निगरानी से डॉक्टर को सलाह देने में मदद मिल सकती है।
हालिया समीक्षा बताती है कि स्क्रीन-रहित ट्रैकर जैसे सरल मॉडल सस्ते और ध्यान भटकाने वाले नहीं होते। यह सिर्फ कदम, दिल की धड़कन और ऑक्सीजन ट्रैक करते हैं और सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर, स्मार्टवॉच में लंबी बैटरी, GPS और सटीक सेंसर होते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। ट्रैकर चुनते समय अपनी जरूरत (जैसे सिर्फ कदम या GPS और नींद भी) और आरामदायक पहनने को ध्यान में रखें।
ट्रैकर से मिलने वाला डेटा आपको अपनी आदतों को समझने और सुधारने में मदद करता है। CDC की रिपोर्ट बताती है कि ट्रैकर से लोग अपनी गतिविधि को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साथ ही, ट्रैकर से नींद, स्ट्रेस और रिकवरी का भी अंदाजा मिलता है, जिससे जीवनशैली में सुधार संभव होता है।
ट्रैकर की सटीकता सीमित हो सकती है। उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में हृदय गति या कैलोरी माप गलत हो सकती है। इसलिए ट्रैकर को एक मोटा संकेत मानें, डॉक्टर या फिटनेस प्रोफेशनल की सलाह के विकल्प के रूप में नहीं। साथ ही, डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दें। कुछ ट्रैकर आपके स्वास्थ्य डेटा को सुरक्षित तरीके से नहीं संभालते।
अगर आप ट्रैकर शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में छोटे बदलाव करें, जैसे पैदल चलना, सीढ़ियां लेना, या घर पर हल्की एक्सरसाइज। फिर एक सरल ट्रैकर या ऐप से शुरुआत करें और धीरे-धीरे डेटा देखें, क्या कदम बढ़ रहे हैं, नींद बेहतर हो रही है, या दिल की धड़कन स्थिर है। अगर आप मधुमेह, हृदय रोग या अन्य स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रहे हैं, तो ट्रैकर शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के लिए है, डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं। किसी भी नई फिटनेस योजना या ट्रैकर का उपयोग शुरू करने से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।)
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