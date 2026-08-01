सीमेंट के जंगल में उग रहा नया जंगल… क्या 100 वर्गमीटर का माइक्रो फॉरेस्ट कम कर सकता है शहर की गर्मी?

सिर्फ 100 या 200 वर्गमीटर की खाली जमीन पर स्थानीय प्रजातियों के सैकड़ों पौधे घने रूप में लगाकर ऐसा जंगल तैयार किया जा सकता है, जो कुछ वर्षों में आसपास का सूक्ष्म जलवायु (Microclimate) बदलने की क्षमता रखता है। हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में घने वृक्ष समूह तापमान कम करने, जैव विविधता बढ़ाने और हीट आइलैंड प्रभाव घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।