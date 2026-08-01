लाइफस्टाइल डिजीज का बढ़ता खतरा: ये 5 आदतें दिलाएंगी बीमारियों और सुस्त जीवनशैली से छुटकारा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, जो लोग पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते, उनमें मृत्यु का जोखिम 20–30% तक बढ़ जाता है। साथ ही, यह हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियों का भी प्रमुख कारण है।



विशेष रूप से कैंसर के संदर्भ में, लंबे समय तक बैठे रहने (सेडेंटरी बिहेवियर) से कोलोरेक्टल, स्तन और एंडोमेट्रियल कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। WHO की गाइडलाइंस बताती हैं कि दिन में 8 घंटे से अधिक बैठे रहने पर हृदय रोग और कैंसर से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों में जो कम सक्रिय (एक्टिव) रहते हैं।