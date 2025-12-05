इंडिगो संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन: उच्चस्तरीय जांच के आदेश, 3 दिनों में समाधान की उम्मीद

इंडिगो एयरलाइंस
Indigo Flight: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। एयरलाइन की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स के अचानक रद्द होने से एयरफेयर दो से तीन गुना तक बढ़ गया है। इस बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उड़ान सेवाएं शनिवार तक स्थिर होने की उम्मीद है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों, यानी सोमवार तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।
शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएंगे और जवाबदेही तय की जाएगी। इसी बीच विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने भी कुछ ही मिनटों बाद घोषणा की कि देरी और रद्दीकरण के कारणों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि सामान्य विमान सेवाओं को जल्द बहाल करने और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए कई परिचालनात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के तत्काल प्रभाव से लागू होने पर उम्मीद है कि शनिवार से उड़ान कार्यक्रम स्थिर होना शुरू हो जाएगा और अगले तीन दिनों में सेवाओं की पूर्ण बहाली हो जाएगी।
यात्रियों की सहायता के लिए उठाए गए कदमों पर बात करते हुए मंत्री नायडू ने कहा कि एयरलाइनों को नियमित और सटीक जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्री घर से निकलने से पहले ही अपनी उड़ान की स्थिति जान सकें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के रिफंड स्वतः जारी हो जाएंगे, और लंबे समय तक फंसे रहने वाले यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की सुविधा एयरलाइन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
