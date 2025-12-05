इंडिगो संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन: उच्चस्तरीय जांच के आदेश, 3 दिनों में समाधान की उम्मीद

Indigo Flight: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रही है। एयरलाइन की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स के अचानक रद्द होने से एयरफेयर दो से तीन गुना तक बढ़ गया है। इस बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उड़ान सेवाएं शनिवार तक स्थिर होने की उम्मीद है। अनुमान है कि अगले तीन दिनों, यानी सोमवार तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।