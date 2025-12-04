170 करोड़ के महल में ठहरे हैं पुतिन, जानें 8.2 एकड़ में फैले 36 कमरे वाले रॉयल गेस्ट-हाउस की खासियत

Vladimir Putin in Hyderabad House: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान जिस ऐतिहासिक भवन में उनका स्वागत और प्रमुख मुलाकातें हो रही हैं, वह है हैदराबाद हाउस-दिल्ली का सबसे भव्य और प्रतिष्ठित राजकीय गेस्ट हाउस। करीब 170 करोड़ रुपये मूल्य आंके जाने वाले इस शाही परिसर का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी इसकी दीवारों पर उकेरी गई वास्तु विरासत। 8.2 एकड़ में फैले इस भवन में कुल 36 विशाल कमरे हैं, जिनमें आज भी शाही ठाठ और भारतीय कूटनीति का अनोखा संगम देखने को मिलता है।