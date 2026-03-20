बिहार में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बिहार में सड़क हादसा (File Photo)
बिहार के पश्चिम चंपारण गुरुवार रात लगभग 11:50 बजे पश्चिम चंपारण जिले के बगाही, नाथबाबा चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो किशोर और एक युवा शामिल थे। पुलिस ने आज (शुक्रवार) को इसकी पुष्टि की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक स्थानीय मेले से घर लौट रहे थे तभी उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के दौरान ट्रक सड़क पर बिना लाइट के खड़ा था, और संकरी सड़क पर बाइक सीधे उससे टकरा गई।
मृतकों की पहचान अलोक राज (18 वर्ष), रोशन कुमार (15 वर्ष), विकास कुमार (20 वर्ष) तीनों ही पश्चिम चंपारण जिले के घुसपुरा गांव, वार्ड नंबर 6 के निवासी थे।
हादसे की भीषणता इतनी अधिक थी कि दोनों किशोर मौके पर ही झुलस गए। तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर बेतिया से किसी अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बैरिया थाना पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि भारी वाहनों को सड़क पर बिना लाइट खड़ा करने से रोका जाए और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।
इससे पहले, नवादा जिले से JD(U) विधायक विभा देवी के छोटे बेटे, अखिलेश कुमार, की भी गुरुवार देर रात कार हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुआ, जब उनकी कार नियंत्रण खोकर तेज गति से एक बरगद के पेड़ से टकरा गई।
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