बिहार में भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

बिहार के पश्चिम चंपारण गुरुवार रात लगभग 11:50 बजे पश्चिम चंपारण जिले के बगाही, नाथबाबा चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो किशोर और एक युवा शामिल थे। पुलिस ने आज (शुक्रवार) को इसकी पुष्टि की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक स्थानीय मेले से घर लौट रहे थे तभी उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के दौरान ट्रक सड़क पर बिना लाइट के खड़ा था, और संकरी सड़क पर बाइक सीधे उससे टकरा गई।