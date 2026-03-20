क्या बंगाल में चुनाव से पहले होने वाला था खेला? कार की डिग्गी में जो मिला उसे देख पुलिस के होश

पुलिस ने ड्राइवर से पैसे के सोर्स के बारे में पूछताछ शुरू की। जब वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, तो पुलिस ने कैश जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।। चुनाव के माहौल में इतनी बड़ी रकम का मिलना कई सवाल खड़े करता है… क्या चुनाव से पहले बंगाल में बड़ा खेला होने वाला था? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।बता दें इस हफ्ते पश्चिम बंगाल में यह तीसरी बड़ी कैश रिकवरी है।