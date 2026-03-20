दबाव, धमकी और दलबदल: सुबेंदु ने बताया कैसे बीजेपी को तोड़ने में जुटी है बंगाल पुलिस

सुबेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैंने आरोपी थाना प्रभारी को शिष्टाचारपूर्वक चेतावनी दी। लेकिन अगर भविष्य में फिर से ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हम यह मामला भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तमलुक के एक उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी ने हाल ही में कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे जिले से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कहा।