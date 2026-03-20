जैसे ही हाथ में पकड़े पैसे, विजिलेंस ने लिया दबोच! 12000 के लिए महिला अफसर ने दांव पर लगाई साख

अनुष्का कुमारी की गिरफ्तारी की खबर पूरे ब्लॉक में जंगल की आग की तरह फैल गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद, कई अन्य ग्रामीण सामने आए और आरोप लगाया कि मैडम बिना रिश्वत लिए किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करती थीं। बताया जा रहा है कि हर योजना के लिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उनका हिस्सा पहले से तय होता था। विजिलेंस टीम अब अनुष्का के कार्यकाल के दौरान मंजूर की गई अन्य फाइलों के साथ-साथ उनके बैंक खातों की भी बारीकी से जांच कर रही है।