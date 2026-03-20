घर से 500 मीटर दूर पेड़ से टकराई अखिलेश की थार, बेटे शव देख बेहोश हुईं विधायक विभा देवी

Road accident पूर्व राज्यमंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव और नवादा से जदयू विधायक विभा देवी के छोटे बेटे अखिलेश यादव की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि अखिलेश गुरुवार देर शाम अपने आवास से गाड़ी लेकर निकले थे। घर से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी थार एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें रात में ही बेहतर इलाज के लिए पटना लाया गया, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पटना से जब अखिलेश का शव उनके पैतृक आवास पथर इंग्लिश पहुंचा, तो बेटे का शव देखकर जदयू विधायक और उनकी मां विभा देवी रोते-रोते बेहोश हो गईं।