घूमने निकले थे 5 दोस्त, 3 की लौटी लाश; नालंदा में खौफनाक एक्सीडेंट, 100 की स्पीड से 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरी कार

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Road Accident: बिहार के नालंदा में गुरुवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना चंडी थाना क्षेत्र के सालेहपुर मोड़ और गौढ़ापुर के बीच हुई। पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिससे यह हादसा हुआ। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि गड्ढे में गिरने के बाद वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिस के अनुसार, इस हादसे में नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आशीष कुमार, राहुल कुमार और उत्सव सिंह के रूप में हुई है। वहीं, कार में सवार शशिकांत और धीरज कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज पास के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
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