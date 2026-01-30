NEET छात्रा केस में 5 संदिग्ध युवक, लेकिन स्पर्म किसका? 17 घंटे का CCTV फूटेज अब भी गायब

जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, दो सस्पेक्ट सीधे शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हैं। एक हॉस्टल संचालक का बेटा है, जबकि दूसरा कथित तौर पर हॉस्टल के बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन का बेटा है, जो अभी जेल में बंद एक आरोपी है। हॉस्टल में और उसके आसपास उनकी हरकतों, घटना वाली रात उनकी मौजूदगी, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल एक्टिविटी की अच्छी तरह से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये लड़के घटना के समय हॉस्टल परिसर में थे।