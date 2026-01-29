SIT से पहले पप्पू यादव का खुलासा: NEET छात्रा का 3 लड़कों ने किया गैंगरेप! पुलिस और नेताओं पर फोड़ा बम

Patna Hostel Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में जांच कंप्लीट होने से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस केस को लेकर एक वीडियो जारी कर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि छात्रा के साथ तीन लड़कों ने गैंगरेप किया, जबकि कुल मिलाकर पांच लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। पप्पू यादव का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने शुरू से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की और रसूखदारों को बचाने का काम किया गया।