NEET छात्रा का कातिल कोई दोस्त या करीबी? अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के लड़के का

इस हाई-प्रोफाइल मामले में, पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या बताया था। उन्होंने दावा किया था कि छात्रा ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थीं और वह पहले से ही टाइफाइड से पीड़ित थी। हालांकि, परिवार ने शुरू से ही इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट ने परिवार के आरोपों की पुष्टि की। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर चोटों, गर्दन पर खरोंच और दबाव के निशान और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटों का जिक्र है। इन तथ्यों से साफ हो गया कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था।