NEET छात्रा का कातिल कोई दोस्त या करीबी? अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18-21 साल के लड़के का

Patna NEET Student Rape-Murder Case: NEET छात्रा की मौत की जांच में FSL की रिपोर्ट से पता चला है कि छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म 18 से 21 साल के एक युवक के हैं। इस खुलासे के बाद, पुलिस अब छात्रा के किसी जान-पहचान वाले या दोस्त की तलाश कर रही है।

Anand Shekhar

Jan 29, 2026

पटना हॉस्टल कांड | Patna NEET student rape-murder case

पटना हॉस्टल कांड (फोटो- Rohini Acharya X)

Patna NEET Student Rape-Murder Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच में नया मोड़ आया है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिला है और सूत्रों के अनुसार यह 18 से 21 साल के लड़के का है। इस खुलासे ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है। अब सवाल यह है कि क्या NEET छात्रा का हत्यारा कोई साथी, कोई जान-पहचान वाला, या हॉस्टल का कोई करीबी था?

FSL रिपोर्ट ने जांच की दिशा बदल दी

आधिकारिक FSL सूत्रों के अनुसार, छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म के बायोलॉजिकल एनालिसिस से पता चला है कि यह 18 से 21 साल के एक युवक का है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब शुरुआती जांच शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन पर केंद्रित थी। हालांकि, इस नई जानकारी ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह युवक छात्रा का दोस्त था? क्या वह हॉस्टल से जुड़ा था? या यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर अब तक शक नहीं किया गया है?

पहले आत्महत्या का शक, फिर रेप-मर्डर की पुष्टि

इस हाई-प्रोफाइल मामले में, पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या बताया था। उन्होंने दावा किया था कि छात्रा ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थीं और वह पहले से ही टाइफाइड से पीड़ित थी। हालांकि, परिवार ने शुरू से ही इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट ने परिवार के आरोपों की पुष्टि की। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर चोटों, गर्दन पर खरोंच और दबाव के निशान और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटों का जिक्र है। इन तथ्यों से साफ हो गया कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था।

तीन दिनों तक हॉस्टल सील नहीं किया गया

परिवार का आरोप है कि घटना के तीन दिन बाद तक पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील नहीं किया, जिससे अहम सबूतों से छेड़छाड़ की गई। परिवार का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो सच्चाई पहले सामने आ सकती थी। इस लापरवाही के बाद, दो पुलिस अधिकारियों, चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की SHO रोशनी कुमारी और कदमकुआं पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया।

SIT जांच अब DNA मैचिंग पर टिकी

FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट के बाद, SIT ने कई संदिग्धों के DNA सैंपल लिए हैं। इनमें छात्रा के [परिवार के कई लोग, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन और कई अन्य लोग शामिल हैं। इन सैंपल का अब पीड़िता के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म से मिलान किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 18-21 साल का यह युवक छात्रा के बहुत करीब हो सकता है, जैसे कोई दोस्त, रिश्तेदार, या कोई जाना-पहचाना व्यक्ति जो अक्सर हॉस्टल आता-जाता था।

परिवार कर रहा CBI जांच की मांग

छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत के बाद, पुलिस ने उनसे बार-बार पूछा कि वह किससे बात करती थी और उसके दोस्त कौन थे, जबकि असली अपराधी खुले घूम रहे थे। परिवार अभी भी CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) जांच की मांग कर रहा है। इस मामले को लेकर पटना और बिहार के कई अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

