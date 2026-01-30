Bihar politics: RLM में खटपट खत्म? उपेंद्र कुशवाहा ने नाराज राजपूत विधायक को सौंपी बिहार की कमान

माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला न केवल संगठनात्मक है, बल्कि इसका मकसद जाति संतुलन साधना भी है। उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं और उनकी राजनीति लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समीकरण पर केंद्रित रही है, जबकि आलोक सिंह राजपूत समुदाय से हैं। इसलिए, इसे शाहाबाद क्षेत्र में और ऊंची जाति के वोट बैंक के बीच समर्थन को मजबूत करने की एक रणनीतिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।