30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

ट्रेन में यात्रा करते हुए जीतन राम मांझी ने देखी बिहारियों की दुर्दशा! बजट से पहले कर दी बड़ी मांग

दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने देखा कि नई दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों की संख्या बिहार आने-जाने वाले यात्रियों के लिए काफी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रेनों और जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाना एक अच्छा कदम होगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 30, 2026

जीतन राम मांझी

रेलवे अधिकारियों से बात करते जीतन राम मांझी (फोटो- X@jitanrammanjhi)

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्रेन यात्रा के दौरान बिहारी यात्रियों को होने वाली भीड़भाड़ और खराब हालात को देखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने नई दिल्ली से प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान देखे गए दृश्यों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लाखों बिहारी यात्रियों की रोजाना की मुश्किलों को उजागर किया गया। मांझी ने न सिर्फ रेलवे को सुझाव दिए, बल्कि केंद्र सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की।

ट्रेन में और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़

गुरुवार, 29 जनवरी को जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली 12 से 13 ट्रेनें बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या के लिए बहुत कम हैं।

मांझी ने खुद ट्रेन से यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीमित संसाधनों के कारण यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को करीब से देखा। मजदूर, छात्र और कम सैलरी वाली नौकरी करने वाले लोग भीड़भाड़ वाले जनरल कोच में यात्रा करने को मजबूर हैं।

जीतन राम मांझी ने 'एक्स' पर रखी अपनी बात

जीतन राम मांझी ने यह पूरा अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, "दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महसूस हुआ कि नई दिल्ली से बिहार जाने वाली करीब 12–13 ट्रेनें, बिहार से आने-जाने वाले यात्रियों की भारी संख्या के मुकाबले अपर्याप्त हैं।"

मांझी ने आगे लिखा, "जिस तरह हमारी NDA सरकार ने पिछले 10 सालों में रेल की आधुनिकीकरण और आम जन की सुविधाओं के लिए ऐतिहासिक काम किए है उसको ध्यान में रखकर अगर बिहार से दिल्ली आने जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए ट्रेनों और सामान्य (जनरल) बोगियों की संख्या को और बढ़ा दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।"

जीतन राम मांझी ने अपने इस पोस्ट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय और प्राधानमंत्री कार्यालय को टैग किया है।

बजट से पहले उठाई मांग

मांझी का यह बयान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार का आम बजट पेश करने से ठीक दो दिन पहले आया है। इस संदर्भ में रेलवे सुविधाओं से जुड़ी यह मांग और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल, दिल्ली और बिहार के अलग-अलग शहरों के बीच रोजाना लगभग डेढ़ से दो दर्जन ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा, कुछ साप्ताहिक और स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या उपलब्ध क्षमता से कहीं ज्यादा है।

प्रवासी बिहारियों की बढ़ती मांग

दिल्ली-NCR के साथ-साथ देश के लगभग हर बड़े शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी रहते हैं। इस वजह से त्योहारों, परीक्षाओं और काम के लिए बिहार आने-जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, अतिरिक्त ट्रेनें और जनरल कोच न सिर्फ राहत देंगे बल्कि भीड़भाड़ और अव्यवस्था को कम करने में भी मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें

UGC के नए नियमों पर SC ने लगाई रोक, बिहार पुलिस ने किया पोस्ट… और यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
पटना
Supreme Court puts a stay on the new UGC rule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

30 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ट्रेन में यात्रा करते हुए जीतन राम मांझी ने देखी बिहारियों की दुर्दशा! बजट से पहले कर दी बड़ी मांग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.