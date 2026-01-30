ट्रेन में यात्रा करते हुए जीतन राम मांझी ने देखी बिहारियों की दुर्दशा! बजट से पहले कर दी बड़ी मांग

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्रेन यात्रा के दौरान बिहारी यात्रियों को होने वाली भीड़भाड़ और खराब हालात को देखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने नई दिल्ली से प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान देखे गए दृश्यों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लाखों बिहारी यात्रियों की रोजाना की मुश्किलों को उजागर किया गया। मांझी ने न सिर्फ रेलवे को सुझाव दिए, बल्कि केंद्र सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की।