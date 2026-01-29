UGC के नए नियमों पर SC ने लगाई रोक, बिहार पुलिस ने किया पोस्ट… और यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में लिखा था, “यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक... ब्रेकिंग: अगर हम दखल नहीं देंगे, तो यह समाज को बांट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर UGC के इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाई।” यहीं से सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। यूजर्स ने इस मामले में बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या पुलिस अब न्यायिक या शैक्षिक नीतियों पर टिप्पणी कर रही है।