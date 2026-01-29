29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

UGC के नए नियमों पर SC ने लगाई रोक, बिहार पुलिस ने किया पोस्ट… और यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 'इक्विटी रेगुलेशंस' पर रोक लगाई, तो यह जानकारी बिहार पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की गई। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बिहार पुलिस को ट्रोल कर दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jan 29, 2026

Supreme Court puts a stay on the new UGC rule

UGC Rules: सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए इक्विटी रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगाने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले या UGC के नियमों से जुड़ा नहीं है, बल्कि बिहार पुलिस की एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी शेयर करने के बाद बिहार पुलिस का आधिकारिक X हैंडल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर रोक लगाई

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनका मकसद शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना था। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर ऐसे नियम बिना व्यापक सलाह-मशविरे के लागू किए जाते हैं, तो इससे समाज में बंटवारा हो सकता है।

बिहार पुलिस की 'ब्रेकिंग न्यूज' पोस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, बिहार पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में लिखा था, “यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक... ब्रेकिंग: अगर हम दखल नहीं देंगे, तो यह समाज को बांट देगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर UGC के इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाई।” यहीं से सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ। यूजर्स ने इस मामले में बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या पुलिस अब न्यायिक या शैक्षिक नीतियों पर टिप्पणी कर रही है।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। कुछ लोगों ने इसे सूचना साझा करने की पहल बताया, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने बिहार पुलिस के आईटी सेल पर तंज कसे।

एक यूजर ने लिखा, “अब यह कन्फर्म हो गया कि बिहार पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट कोई जनरल कैटेगरी वाला हैंडल कर रहा है।” दूसरे ने व्यंग्य करते हुए कहा, “बिहार पुलिस अब ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल बन गई है।”

कई यूजर्स ने सीधे सवाल उठाया कि “क्या बिहार पुलिस भी अब यूजीसी पर पक्ष ले रही है?” वहीं कुछ ने मजाकिया लहजे में पूछा, “बिहार पुलिस का ट्विटर हैक हो गया है क्या?”

कुछ कमेंट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया, “अब यही काम बचा है, जब अपना असली काम हो नहीं रहा तो रिपोर्टिंग ही कर लो।”

IT सेल की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार पुलिस के सोशल मीडिया संचालन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यूजर्स का कहना है कि पुलिस का आधिकारिक हैंडल आमतौर पर कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक अलर्ट या जनहित सूचनाओं के लिए होता है। ऐसे में एक संवेदनशील और नीतिगत मसले पर “ब्रेकिंग न्यूज़” स्टाइल पोस्ट करना कई लोगों को असहज कर गया।

हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि जनहित में यह सूचना सभी तक पहुंचे, यह प्रयास सराहनीय है। लेकिन ऐसे प्रतिक्रियाएं गिनी-चुनी ही रहीं।

विवादों में UGC के नए नियम

गौरतलब है कि यूजीसी के इन नए नियमों को लेकर पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। बिहार सहित पूरे देश में कई नेताओं और छात्र संगठनों ने इन नियमों को लेकर सवाल उठाए थे। कुछ ने इसे “काला कानून” तक कहा था, जबकि कुछ का मानना था कि इसके दुरुपयोग की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

ये भी पढ़ें

SIT से पहले पप्पू यादव का खुलासा: NEET छात्रा का 3 लड़कों ने किया गैंगरेप! पुलिस और नेताओं पर फोड़ा बम
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

29 Jan 2026 07:55 pm

Hindi News / Bihar / Patna / UGC के नए नियमों पर SC ने लगाई रोक, बिहार पुलिस ने किया पोस्ट… और यूजर्स ने कर दिया ट्रोल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.