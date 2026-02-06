बिहार: राजगीर में एक ही कमरे से मिलीं 4 लाशें, एक हफ्ते से ठहरे थे जैन धर्मशाला में, बदबू आने पर खुला राज

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के पर्यटक स्थल राजगीर में शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) की सुबह एक कमरे से चार लोगों की लाशें मिली है। चारों लाशें दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे से मिली है। मामले की सूचना मिलने के बाद सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची है। जिनकी लाशें मिली वे सभी बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ये घूमने के लिए राजगीर आए थे।
चारों पर्यटकों की मौत कैसे हुई? यह अभी पता नहीं चला है। ये सभी लोग करीब एक सप्ताह पहले राजगीर आए थे। शुक्रवार को जब कमरे से बदबू आई तो धर्मशाला के कर्मी ने इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में पुलिस के आने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मौत के कारणों के लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। धर्मशाला के कई कर्मियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पूरे धर्मशाला की भी जांच की जा रही है।
राजगीर थाना प्रभारी रमन कुमार के अनुसार कमरे से दो महिला और दो पुरुष का शव मिला है। ये सभी लोग बेंगलुरु के रहने वाले थे। अभी तक इनकी पहचान नहीं हुई है। एफएसएल की टीम घटना की जांच कर रही है।
