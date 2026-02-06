बिहार: राजगीर में एक ही कमरे से मिलीं 4 लाशें, एक हफ्ते से ठहरे थे जैन धर्मशाला में, बदबू आने पर खुला राज

चारों पर्यटकों की मौत कैसे हुई? यह अभी पता नहीं चला है। ये सभी लोग करीब एक सप्ताह पहले राजगीर आए थे। शुक्रवार को जब कमरे से बदबू आई तो धर्मशाला के कर्मी ने इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में पुलिस के आने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मौत के कारणों के लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। धर्मशाला के कई कर्मियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पूरे धर्मशाला की भी जांच की जा रही है।