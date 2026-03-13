Share Market Crash: निवेशकों को 20 लाख करोड़ रुपये का नुकसान, इस हफ्ते 4350 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, जानिए मार्केट का हाल

Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.93 फीसदी या 1470 अंक की गिरावट के साथ 74,563 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 शेयर लाल निशान पर और 2 शेयर हरे निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 2.06 फीसदी या 488 अंक की गिरावट के साथ 23,151 पर बंद हुआ।