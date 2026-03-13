Vehicle Sales India: फरवरी 2026 में दोपहिया, तिपहिया और कारों की बिक्री ने तोड़ा रिकॉर्ड, जानें किसने कितनी रफ्तार पकड़ी

SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन ने इस शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उद्योग में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च में कई राज्यों में त्योहारी सीजन से बिक्री को और बल मिल सकता है।

हालांकि उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर चिंता भी जताई। उनके मुताबिक इससे कच्चे माल की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिसका असर उत्पादन और निर्यात दोनों पर पड़ सकता है। उद्योग इन भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है।